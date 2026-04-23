A Roma è stato inaugurato un nuovo spazio verde chiamato Parco Remo Remotti, intitolato alla figura di un noto poeta, attore e artista visivo. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini, che hanno assistito alla scopertura della targa commemorativa. Il parco si trova in una zona della città e rappresenta un’area dedicata al ricordo e alla cultura.

Cosa: La cerimonia di intitolazione del “Parco Remo Remotti”, un nuovo spazio verde dedicato all’indimenticabile poeta, attore e artista visivo.. Dove e Quando: A Roma, presso l’area verde situata in via Renato Fucini all’altezza di via Umberto Fracchia, nella giornata di ieri, 22 aprile 2026.. Perché: Per celebrare l’eredità culturale di una delle figure più anticonformiste, ironiche e poliedriche della scena romana del secondo Novecento, restituendo il suo nome alla toponomastica cittadina.. La città di Roma ha finalmente restituito a uno dei suoi figli più illustri, irriverenti e innamorati un frammento della propria geografia urbana. La Capitale, spesso distratta dai ritmi frenetici della modernità, ha scelto di fermarsi per omaggiare una voce che ha saputo raccontarla, criticarla e celebrarla con un’autenticità rara.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Nasce a Roma il nuovo Parco Remo Remotti

Notizie correlate

Talenti, intitolato un parco al poeta e attore Remo RemottiTalenti ha il suo parco intitolato a Remo Remotti, il poeta e attore romano scomparso il 22 giugno 2015 all’età di 90 anni.

Leggi anche: Nel parco strappato al cemento nasce il nuovo bosco urbano di Roma nord

Altri aggiornamenti

Si parla di: Sito Istituzionale | Municipio III. Intitolato un parco a Remo Remotti.

Talenti, intitolato un parco al poeta e attore Remo RemottiL’iniziativa rientra nel piano approvato lo scorso anno dalla commissione consultiva Toponomastica, che ha dato il via libera a una serie di nuove intitolazioni di vie, strade e parchi di Roma. romatoday.it

Un piazzale per Caligari, un parco per Remotti, ma non solo. Le nuove intitolazioni di parchi e strade, quartiere per quartiereIl piazzale di Ostia intitolato a Claudio Caligari, una strada per Goliarda Sapienza a Castel Giubileo e un parco che porterà il nome di Remo Remotti a Montesacro Alto. Il Comune di Roma riscrive la ... romatoday.it