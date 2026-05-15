Roma venduto attico nel cuore del centro | è un museo da 12 milioni

Un attico nel centro di Roma è stato venduto per 12 milioni di euro e trasformato in un museo privato. L’immobile, situato in una zona centrale, è stato acquistato da un investitore straniero. L’appartamento, che originariamente era una residenza privata, ora ospita opere d’arte e oggetti di valore. La scelta di Roma come sede di investimento deriva dalla volontà di proteggere capitali e di usufruire di un patrimonio immobiliare di alto livello.

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? Punti chiave Come può un appartamento privato trasformarsi in una galleria d'arte?. Perché gli investitori stranieri scelgono Roma per proteggere i loro capitali?. Quanto è cresciuto il valore delle transazioni di lusso nel 2026?. Cosa spinge i grandi capitali a preferire la storia alla modernità?.? In Breve Domanda immobiliare di lusso cresciuta del 60% nel primo trimestre 2026.. Clientela estera rappresenta oltre il 65% della domanda totale nel mercato romano.. Valore medio transazioni di fascia alta salito dal 4,5 ai 6,5 milioni di euro.. CEO Dimitri Corti evidenzia l'attrattività fiscale per investitori internazionali a Roma.. Un attico di tre piani situato tra il Colle Capitolino e il Palatino è stato recentemente venduto a una cifra superiore ai 12 milioni di euro nel cuore monumentale di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, venduto attico nel cuore del centro: è un museo da 12 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TECNORETE VIALE ANGELICO - MULTILOCALE VIA MONTE SANTO Sullo stesso argomento Leggi anche: Attico nel cuore di Roma venduto a 12 milioni: miliardari sempre più attratti dalla capitale A Roma è stato venduto un appartamento di lusso a oltre 12 milioni di euroAncora una vendita mostruosa nel settore del mercato immobiliare di lusso, in pieno centro a Roma. È stato venduto a Roma un esclusivo attico di lusso: dal terrazzo puoi ammirare Piazza Venezia in tutta la sua bellezzaNel cuore della Città Eterna è stato appena venduto un attico dal fascino senza tempo, ricco di storia e tradizioni: è il segno dell’interesse crescente verso il patrimonio luxury italiano ... today.it Roma, il lusso torna a guardare dall’alto: venduto attico da oltre 12 milioni nel cuore monumentale della CapitaleL’Italia torna al centro delle strategie patrimoniali internazionali. Lo dimostra quest’ultima operazione immobiliare: una proprietà unica nel suo genere con vista sull’Altare della Patria, piazza Ven ... msn.com Catherine Zeta-Jones acquista un lussuoso attico a Roma per Michael Douglas reddit