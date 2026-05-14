Attico nel cuore di Roma venduto a 12 milioni | miliardari sempre più attratti dalla capitale

Un attico di lusso nel centro di Roma, con affaccio su piazza Venezia, è stato venduto a 12 milioni di euro. Nel capoluogo, le case in vendita sono diminuite del 7% rispetto al periodo precedente, mentre i prezzi delle proprietà continuano a crescere. Questa transazione si inserisce in un contesto di crescente interesse da parte di investitori provenienti da fuori regione e da altri Paesi, che scelgono la capitale per investire in immobili di alta gamma.

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