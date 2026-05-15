A Roma è stato venduto un appartamento di lusso a oltre 12 milioni di euro

A Roma, nel cuore della città, è stato venduto un appartamento di lusso per oltre 12 milioni di euro. La transazione riguarda un attico di tre piani situato in una posizione centrale, con vista su piazza Venezia e l'Altare della Patria. L'operazione è stata conclusa da un'agenzia immobiliare specializzata nel settore del mattone di pregio. La vendita si aggiunge a un elenco di transazioni di alto livello avvenute di recente nel mercato immobiliare romano.

Ancora una vendita mostruosa nel settore del mercato immobiliare di lusso, in pieno centro a Roma. Nei giorni scorsi, infatti, un'agenzia specializzata nel mattone di pregio ha concluso la cessione di un attico di tre piani che affaccia su piazza Venezia e l'Altare della Patria, a una cifra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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