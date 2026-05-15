Roma situazione ds | si allontana D’Amico vicino l’approdo al Milan

A Trigoria prosegue la ricerca di un nuovo direttore sportivo, con la lista dei candidati che si riduce. Tony D’Amico sembra ormai molto vicino a un trasferimento al Milan, lasciando il suo attuale ruolo. La trattativa tra le parti sta andando avanti, mentre le discussioni interne continuano per definire il futuro della dirigenza. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora comunicato, ma le voci si fanno sempre più insistenti. La società sta valutando le prossime mosse in modo da coprire questa posizione chiave.

Continua la ricerca del nuovo direttore sportivo a Trigoria. La lista dei possibili sostituti di Massara si sta accorciando: Tony D’amico, infatti, sembra sempre più vicino al Milan. nelle ultime settimane si sarebbe accesa una vera e propria “sfida” tra la Roma e i rossoneri per il dirigente dell’Atalanta, con entrambe le società intenzionate a cambiare guida nell’area sportiva e ad aprire un nuovo ciclo. Alla fine, però, Il Milan appare in vantaggio e pronto ad accelerare per chiudere l’operazione. D’Amico-Milan: il punto. L’aria che si respira a Milanello è quella di rivoluzione: qualora il Milan dovesse centrare la qualificazione in Champions League, la stagione verrebbe comunque considerata al di sotto delle aspettative iniziali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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