Nel calcio italiano si registrano movimentazioni nel settore dei direttori sportivi, con alcune società che valutano nuovi profili. La Roma ha avuto contatti con due professionisti, uno dei quali è di interesse anche del Milan. Nel frattempo, una dirigenza di una squadra di alta classifica si trova a dover decidere se mantenere o cambiare il proprio direttore sportivo, considerando le performance recenti. La questione dei cambiamenti in questa figura sta diventando sempre più frequente.

Non è più solo l’allenatore: anche la figura del direttore sportivo, ora, è soggetta a cambiamenti. Inteso proprio: se i risultati non funzionano, cambiamo anche dietro alla scrivania. La conferma? Le voci che riguardano il nuovo mercato, quello dei ds, che già stanno impazzando e che porteranno a più di uno scossone in Serie A. E se la Juve è esclusa (e di dirigenti, in questi ultimi due anni, ne ha cambiati eccome), altre big invece sono decisamente interessate. Con i tipici incroci e incastri che, di solito, vengono associati alla compravendita dei giocatori. Roma. Al primo posto c’è sicuramente la Roma, che dopo lo shock dell’addio di Ranieri ora sta valutando il profilo migliore da affiancare a Gasperini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mercato dei ds agita la Serie A: la Roma pensa a Manna e D’Amico, che piace al Milan. Ma anche Paratici è in dubbio

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