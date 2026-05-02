Il prossimo 8 maggio si terrà la Notte bianca delle chiese a Pisa, un evento che prevede l'apertura di sette chiese del centro storico dalle 21:00 alle 24:00. La manifestazione offre ai visitatori l'opportunità di entrare in alcuni degli edifici religiosi più rappresentativi della zona in orario serale. L'iniziativa si ripete dopo una pausa e coinvolge diverse strutture storiche della città.

Pisa, 2 maggio 2026 - Torna venerdì 8 maggio la Notte bianca delle chiese, un'occasione unica per visitare ben sette chiese del centro storico che resteranno aperte dalle 21:00 alle 24:00. L'iniziativa rappresenta il penultimo appuntamento del Festival “I concerti di Quaresima e di Pasqua”, sostenuto dalla Fondazione Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa, ed è organizzata dall’associazione Culturale Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri. Durante questa apertura straordinaria notturna, in ciascuna chiesa, ognuna delle quali situata lungo un itinerario guidato nella Parte di Mezzogiorno, ci sarà animazione musicale a cura di artisti e realtà cittadine.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna l'8 maggio la Notte bianca delle chiese

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