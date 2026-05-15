Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12 | decisiva la scelta della Prefettura

Domenica alle 12 si disputerà il derby tra Roma e Lazio, con la decisione sulla data presa dalla Prefettura. La partita, che avrebbe dovuto giocarsi in precedenza, è stata confermata per questa data dopo settimane di incertezza. La trentasettesima giornata di Serie A ha subito uno stop a causa di questioni burocratiche, ma ora si torna alla programmazione normale. La partita si svolgerà nel rispetto delle disposizioni decise dalle autorità locali.

La Serie A esce finalmente dal limbo burocratico che ha paralizzato la programmazione della trentasettesima giornata. Il braccio di ferro tra le istituzioni si è risolto con la decisione ufficiale di disputare il Derby della Capitale domenica 17 maggio alle ore 12:00, ponendo fine a ore di estrema incertezza. La notizia, anticipata dai microfoni di Sky Sport, conferma che la Prefettura ha accolto la proposta della Lega Serie A, rinunciando all’ipotesi del posticipo al lunedì sera che era stato inizialmente ipotizzato per motivi di ordine pubblico. Il nodo del contendere riguardava la pericolosa sovrapposizione tra la sfida Roma-Lazio e la finale maschile degli Internazionali d’Italia di tennis, prevista per le 17:00 della stessa domenica al Foro Italico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Lazio-Roma 1-2 | Thøgersen decide il Derby della Capitale | #SerieAWomenAthora

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