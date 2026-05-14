Juve-Fiorentina e Roma-Lazio | si gioca domenica alle 12 La decisione ufficiale della Prefettura

La Prefettura ha comunicato che le partite tra Juve e Fiorentina e tra Roma e Lazio si svolgeranno domenica 17 maggio alle ore 12. Oltre a questi incontri, sono state confermate anche le sfide tra Como e Parma, Genoa e Milan, e Pisa e Napoli, tutte programmate nella stessa giornata e alla stessa ora. La decisione riguarda la zona Champions e interessa le competizioni di calcio di livello nazionale. La data e l’orario sono stati resi noti ufficialmente dalle autorità competenti.

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