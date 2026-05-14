Juve-Fiorentina e Roma-Lazio | si gioca domenica alle 12 La decisione ufficiale della Prefettura
La Prefettura ha comunicato che le partite tra Juve e Fiorentina e tra Roma e Lazio si svolgeranno domenica 17 maggio alle ore 12. Oltre a questi incontri, sono state confermate anche le sfide tra Como e Parma, Genoa e Milan, e Pisa e Napoli, tutte programmate nella stessa giornata e alla stessa ora. La decisione riguarda la zona Champions e interessa le competizioni di calcio di livello nazionale. La data e l’orario sono stati resi noti ufficialmente dalle autorità competenti.
ROMA – Il derby Roma-Lazio e le altre partite collegate alla zona Champions Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli, si giocheranno domenica 17 maggio con calcio d’inizio alle ore 12. E’ arrivato stasera l’ok della Prefettura di Roma alla proposta della Lega Serie A. Nella serata di ieri, la Lega aveva presentato ricorso contro la decisione del Prefetto di posticipare lala partita alle 20:45 di lunedì, per ragioni di ordine pubblico, a causa della sovrapposizione del derby con la finale degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, in programma domenica 17 maggio alle 17. Oggi il Tar ha rinviato il caso all’avvocatura dello stato invitando le parti a trovare un accordo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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