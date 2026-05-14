Roma-Lazio il derby della Capitale si giocherà domenica alle 12

Il derby di Roma tra la squadra della capitale e la Lazio si disputerà domenica alle 12. La Prefettura ha approvato la richiesta e ha autorizzato il cambio di orario, consentendo alla Lega Serie A di modificare la programmazione dell’incontro. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando così la nuova fascia oraria per l’atteso match tra le due formazioni. La partita si terrà nello stadio di riferimento delle due squadre, senza altre variazioni rispetto alla data stabilita.

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