Roma-Lazio il derby della Capitale si giocherà domenica alle 12
Il derby di Roma tra la squadra della capitale e la Lazio si disputerà domenica alle 12. La Prefettura ha approvato la richiesta e ha autorizzato il cambio di orario, consentendo alla Lega Serie A di modificare la programmazione dell’incontro. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando così la nuova fascia oraria per l’atteso match tra le due formazioni. La partita si terrà nello stadio di riferimento delle due squadre, senza altre variazioni rispetto alla data stabilita.
Il braccio di ferro si è concluso con il via libera della Prefettura: la Lega Serie A ha ottenuto il cambio d’orario per il derby della Capitale. Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:00. Hanno vinto alla fine i tifosi giallorossi che avevano minacciato di non entrare allo stadio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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