Roma-Lazio | le probabili formazioni e dove vedere il derby della Capitale
Domenica 17 maggio alle 12:00 si terrà il derby di Roma tra le due squadre della città. I giallorossi cercano una vittoria per mantenere le speranze di qualificarsi in Champions League, mentre i biancocelesti sono impegnati in una partita importante per il loro posizionamento in classifica. Le formazioni probabili sono state annunciate nelle ultime ore, e l’evento sarà trasmesso in diretta su alcuni canali sportivi. L’attesa cresce tra i tifosi di entrambe le squadre, pronti a seguire la sfida.
Domenica 17 maggio alle ore 12:00 si gioca Roma-Lazio. Dopo il trambusto degli ultimi giorni fissati giorno e orario del derby della Capitale con i giallorossi in campo a caccia di una vittoria per continuare la corsa per un piazzamento in Champions League, mentre per i biancocelesti si tratterà. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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