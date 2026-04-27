Lazio-Udinese | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Lunedì 27 aprile alle 20:45 si gioca Lazio-Udinese all’Olimpico, partita valida per la 34esima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio romano e vedrà le due squadre scendere in campo per l’ultimo turno prima della conclusione del campionato. Le formazioni sono state annunciate e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Lunedì 27 aprile alle ore 20:45 la Lazio ospiterà all’Olimpico l’Udinese per il match che chiuderà la 34esima giornata di Serie A. Partita che arriva dopo il successo della squadra di Sarri contro l’Atalanta che è valsa ai biancocelesti l’accesso alla finale di Coppa Italia. Lazio-Udinese, le.🔗 Leggi su Romatoday.it CHI SCHIERARE Fantacalcio 11 GIORNATAI miei INDICI SCHIERABILITÀANALISI e PRONOSTICI Partite Notizie correlate Juventus-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partitaA Torino Maurizio Sarri non potrà contare su Pellegrini, Zaccagni, Lazzari e Dia. Lazio-Atalanta: le probabili formazioni e dove vedere la partitaI biancocelesti tornano in campo all'Olimpico contro la Dea di Palladino dopo il successo in Coppa Italia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A, oggi Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla; Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Lazio-Udinese, le probabili formazioni: quanti dubbi per Sarri!; Probabile Formazione - 34° Giornata. Lazio-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie AA chiudere la 34^ giornata di Serie A, lunedì 27 aprile alle 20.45, sarà la sfida tra Lazio e Udinese, partita in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming ... sport.sky.it Verso Lazio-Udinese: Sarri studia il turnover, possibili volti nuovi in campoEcco le probabili formazioni per l'incontro Lazio-Udinese, in programma stasera alle ore 20:45 e valido per la 34a giornata di Serie A ... laziopress.it Lazio-Udinese, Olimpico ancora deserto: il dato dei tagliandi staccati - facebook.com facebook Lazio-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com