Durante l'evento per la Coppa Italia Frecciarossa, l'ex calciatore Vincent Candela ha commentato il derby tra Roma e Lazio, definendolo un incontro molto affascinante e sottolineando l'importanza di vincere in chiave Champions League. Le sue parole si sono concentrate sulla rilevanza di questa partita, considerata fondamentale per le ambizioni delle due squadre. Candela ha espresso entusiasmo per l'atmosfera della sfida, che ha definito meravigliosa.

“ Il derby Roma-Lazio? È meraviglioso, la partita è molto affascinante e dobbiamo vincere”. Lo ha detto Vincent Candela, ex giocatore giallorosso nella capitale per l’arrivo della Coppa Italia Frecciarossa. “E’ meritato quello che sta facendo la Roma dall’inizio dell’anno, poi a gennaio è arrivato Malen, però il gruppo e il mister stanno facendo molto bene, non è finita, ci ho sempre creduto e vediamo. Adesso il derby sarà decisivo”, ha continuato il francese aggiungendo: “ Dybala per me è un patrimonio della Roma, è un patrimonio del calcio, scusate, e quindi Dybala fa sempre, però bisogna capire un po’ tante cose. Intanto poi cerchiamo di arrivare in Champions”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Derby Roma-Lazio, Candela: “Fondamentale in chiave Champions”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Derby ROMA-LAZIO del 2002 #quiz #quizchallenge #ironia #storia

Notizie correlate

Roma Lazio, la prefettura sposta il derby a lunedì alle 20:45! Si va verso lo slittamento di tutte le gare della lotta ChampionsCalciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra...

Leggi anche: Roma e Juve hanno bruciato 1,5 miliardi in 5 anni: perché la Champions è fondamentale per entrambe

Si parla di: Laziostory | VIDEO, 4 maggio 1997, Roma-Lazio 1-1: con Protti un trenino di felicità; Ascolti TV 11 maggio: Alberto Angela batte ancora I Cesaroni (17,4% vs 14,5%), la serie evento è in caduta libera. Dal 22,6% del debutto al minimo storico in cinque puntate.

? Candela: Il derby sarà decisivo. Dybala è un patrimonio del calcio #ASRoma #RomaLazio #Dybala #Gasperini #Malen #SerieA vocegiallorossa.it/altre-notizie/… x.com

Derby Roma Lazio, cambia tutto: data e orario ufficiali per la sfida dell’OlimpicoDerby Roma Lazio, la partita della squadra di Maurizi Sarri non andrà in scena dalle ore 12:30 di domenica 17 maggio. La decisione presa oggi Il derby Roma Lazio ha finalmente una nuova collocazione i ... lazionews24.com