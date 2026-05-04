Alle 20.45 si gioca la partita tra Roma e Fiorentina, con le formazioni ufficiali annunciate. La squadra di casa schiera Soulé e Pisilli con Malen in attacco, mentre la Fiorentina presenta Vanoli senza un centravanti titolare. La Roma ha bisogno di una vittoria per mantenere aperto il sogno di qualificarsi in Champions League e ridurre il gap con la zona qualificazione.

(4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Paolo Vanoli. (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gian Piero Gasperini. A dirigere Roma-Fiorentina sarà Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Ceccon e dal quarto uomo Rapuano. Al Var Di Paolo, con Di Bello Avar. Roma-Fiorentina sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky al canale 251 e su Now Tv .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Roma-Fiorentina, le ufficiali: Soulé-Pisilli con Malen, Vanoli senza centravanti

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