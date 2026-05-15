Roma-Lazio dilemma Sarri | verrà o non verrà all’Olimpico?

Il derby tra Roma e Lazio si avvicina, ma il tecnico dei giallorossi resta incerto sulla sua presenza in panchina. La decisione sulla sua partecipazione all’incontro, previsto tra pochi giorni, dipende da valutazioni che ancora non sono state rese pubbliche. La squadra si prepara agli ultimi allenamenti, mentre i tifosi aspettano di scoprire se il loro allenatore sarà regolarmente in campo o se invece dovrà seguire la partita da fuori. La situazione resta da chiarire nelle prossime ore.

Roma, 15 maggio 2026 – Il derby di Roma non è ancora cominciato, ma ha già il suo primo grande interrogativo: Maurizio Sarri sarà davvero in panchina per Roma-Lazio? La domanda nasce dalle parole pronunciate dal tecnico biancoceleste dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, quando l’allenatore della Lazio aveva contestato duramente l’ipotesi di giocare la stracittadina in pieno orario di pranzo. “Domenica non vengo”, aveva detto Sarri, legando la sua presenza allo spostamento della gara al lunedì sera. La partita, invece, è rimasta nella fascia contestata: prima si era parlato delle 12.30, poi l’orario è stato anticipato alle 12. Da quel momento, il derby ha smesso di essere soltanto Roma contro Lazio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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