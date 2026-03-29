L'Inter si prepara alla nuova stagione con diverse incognite tra giocatori e strategie. La squadra ha come obiettivo principale la conquista dello scudetto, mentre si cominciano a valutare i piani futuri per la stagione successiva. Tra i nomi più caldi ci sono Bastoni, Koné e Thuram, che sono al centro delle discussioni e delle decisioni in casa nerazzurra.

C'è un'Inter con la valigia fuori dalla porta e un'altra che aspetta di capire il suo destino. Entrate, uscite, obiettivi. Come sarà il mercato dell'Inter 2025-26? Chi arriverà? Quali saranno gli innesti di Chivu? Proviamo a capire. Va risolta la questione portiere. Sommer, in scadenza a giugno, dopo un triennio di gioie e dolori e dovrà essere sostituito da un portiere sufficientemente esperto da ereditarne lo status. Alt: è possibile che lo svizzero resti come secondo portiere. I piani alti nerazzurri sono pronti a fargli un'offerta per restare come secondo. Resta da capire se il nuovo guardiano (il primo obiettivo è Vicario, poi spiccano Lunin e il sogno Svilar) sarà affiancato ancora da Josep Martinez, ottimo secondo ma non abbastanza rassicurante per essere promosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il dilemma Bastoni, il sogno Koné, l'incertezza Thuram e... Come sarà l'Inter che verrà

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