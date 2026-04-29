Donyell Malen sembra ormai destinato a trasferirsi alla Roma. L’allenatore dei giallorossi ha confermato che il giocatore verrà riscattato, dopo averlo preso in prestito dalla Premier League. Le trattative tra le due società sono in corso e il club romano sta definendo gli ultimi dettagli per l’accordo. La permanenza di Malen sembra ormai confermata, con il giocatore pronto a indossare la maglia della squadra italiana.

Il futuro di Donyell Malen sembra ormai colorarsi definitivamente di giallorosso, lontano dai campi della Premier League che lo avevano visto protagonista a fasi alterne. A fare chiarezza sulla posizione dell’attaccante olandese è stato proprio il suo ex allenatore, Unai Emery, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’ Aston Villa contro il Nottingham Forest. Il tecnico spagnolo non ha usato giri di parole per certificare quello che a Trigoria era già più di un sospetto: la Roma eserciterà il diritto di riscatto per assicurarsi le prestazioni del calciatore a titolo definitivo, forte di un impatto tecnico che ha superato le aspettative iniziali della dirigenza.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Emery promuove Malen: “Verrà riscattato”

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