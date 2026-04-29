Greenwood Juventus sorpresa per l’attacco | possibile ritorno di fiamma per l’inglese del Marsiglia! Tutti i dettagli

La Juventus sta valutando un possibile ritorno di Greenwood, attualmente in forza al Marsiglia, come rinforzo per l’attacco nella prossima sessione di mercato estiva. La dirigenza bianconera ha messo nel mirino l’esterno inglese e sta analizzando le condizioni necessarie per finalizzare l’operazione. Al momento, sono in corso discussioni sulle clausole e sui dettagli contrattuali richiesti per portare Greenwood in Italia.

di Luca Fioretti Greenwood Juventus, la dirigenza punta il forte esterno del Marsiglia per la prossima estate: servono determinate condizioni per chiudere l’affare. Il mercato offensivo entra nel vivo. Tra l’interesse inglese per Francisco Conceicao e il rendimento deludente di Edon Zhegrova, fermo a 0 reti e 0 assist, il club riflette attentamente. La necessità di individuare esterni spinge la dirigenza a studiare nuove e affascinanti opzioni. Il nome preferito è Mason Greenwood: l’interesse dei bianconeri per il ragazzo risale addirittura al 2023. Dopo aver tentato svariati approcci passati, il giocatore è esploso al Marsiglia. La società vuole accelerare le pratiche per portarlo in Italia, assicurandosi imprevedibilità e grandissima qualità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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