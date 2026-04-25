La Roma si prepara al finale di stagione mentre la dirigenza lavora alla pianificazione della rosa per il prossimo anno, seguendo le indicazioni tattiche di Gian Piero Gasperini. Tra i nomi sul tavolo c’è anche Andreas Tetteh, talento greco che potrebbe entrare nel progetto futuro del club. La società sta valutando diverse opzioni in vista della prossima campagna acquisti, con un occhio particolare alle caratteristiche richieste dall’allenatore.

Mentre la squadra è impegnata nel finale di stagione, la dirigenza della Roma è già proiettata alla costruzione della rosa del futuro, seguendo i nuovi dettami tattici di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime ore, i radar degli osservatori capitolini si sono spostati sulla Grecia: secondo quanto svelato da un noto portale ellenico, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Andreas Tetteh, attaccante classe 2001 attualmente in forza al Panathinaikos. Il profilo del giovane talento avrebbe convinto l’area tecnica, tanto che a Trigoria sarebbe stato aperto un vero e proprio dossier per monitorare ogni sua prestazione e valutarne l’inserimento nel sistema di gioco del tecnico bergamasco.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma su Andreas Tetteh: Gasperini punta il talento greco

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