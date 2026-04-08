Nomine all’ospedale Ruggi di Salerno Polichetti Udc | Scelte incomprensibili servono chiarimenti immediati

Un nuovo caso di nomine interne all’Azienda Ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno ha suscitato reazioni critiche e richieste di spiegazioni. Un rappresentante politico di un partito della coalizione di governo ha commentato le decisioni, definendole incomprensibili e chiedendo chiarimenti immediati. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sulle scelte di personale all’interno della struttura sanitaria.

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo caso di nomine interne all’Azienda Ospedaliera “Ruggi d’Aragona” di Salerno sta alimentando polemiche e richieste di chiarimenti. Dopo le dimissioni del direttore sanitario aziendale, il dottore Marco Papa, inserito in un elenco ufficiale di figure titolate per ricoprire l’incarico, il direttore facente funzioni, Sergio Russo, a sua volta, ha designato come responsabile temporaneo il dottore Luigi Memoli, da anni già impegnato come facente funzioni al presidio di Mercato San Severino e, secondo quanto riportato, anche come facente funzioni di capo dipartimento materno-infantile. Una scelta che, secondo l’Udc, apre interrogativi sulla gestione delle posizioni apicali nella sanità salernitana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nomine all’ospedale Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): “Scelte incomprensibili, servono chiarimenti immediati” Polichetti (Udc): “Stop incarichi a Coscioni all’Azienda “Ruggi” di Salerno” Tempo di lettura: 2 minuti La sospensione immediata da tutti gli incarichi per il cardiochirurgo Enrico Coscioni è la richiesta avanzata da Mario... Verdoliva si dimette dal “Ruggi”, Polichetti (Udc): “L’Azienda ospedaliera-universitaria di Salerno merita una guida autorevole e competente”Tempo di lettura: 2 minuti La decisione della direzione generale regionale Tutela della Salute della Campania di accogliere con effetto immediato le... Argomenti più discussi: Intramoenia al Ruggi, Polichetti denuncia; Nomine all'Azienda Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): Scelte incomprensibili, servono chiarimenti immediati. Ruggi, in 43 in corsa per la direzione generaleQuarantatre nomi per una poltrona che scotta, ma che rappresenta anche il fulcro della sanità nel salernitano. Il bando per la direzione generale dell’azienda ... ilmattino.it Ospedale Ruggi di Salerno, una commissione di quattro esperti deciderà i candidati alla direzione generaleCon decreto firmato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico nominata la commissione di esperti incaricata di valutare le candidature ... fanpage.it RUGGI, CHIESTA CHIAREZZA SULL’INTRAMOENIA IN GINECOLOGIA- Si allarga il clima di tensione attorno al Ruggi di Salerno, dove ora al centro dell’attenzione finisce anche l’attività di nel reparto di Gin - facebook.com facebook