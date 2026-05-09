La deputata Tassinari FI in tv | Per i comuni collinari e montani servono facilitazioni fiscali e sul lavoro
La deputata di Forza Italia ha parlato in tv di agevolazioni fiscali e sul lavoro per i comuni collinari e montani. Durante l’intervista, trasmessa sabato sera su un canale regionale, ha sottolineato l’esigenza di mettere in atto misure specifiche per queste aree. La parlamentare, anche coordinatrice regionale del suo partito, ha affrontato diversi temi di attualità nel corso del suo intervento.
Rosaria Tassinari è parlamentare e coordinatrice regionale di Forza Italia. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione di VideoRegione che andrà in onda sabato, alle 23, sul canale 99, si è espressa su temi di attualità."In Emilia Romagna Forza Italia cresce nei consensi - ha affermato.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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