La deputata Tassinari FI in tv | Per i comuni collinari e montani servono facilitazioni fiscali e sul lavoro

La deputata di Forza Italia ha parlato in tv di agevolazioni fiscali e sul lavoro per i comuni collinari e montani. Durante l’intervista, trasmessa sabato sera su un canale regionale, ha sottolineato l’esigenza di mettere in atto misure specifiche per queste aree. La parlamentare, anche coordinatrice regionale del suo partito, ha affrontato diversi temi di attualità nel corso del suo intervento.

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