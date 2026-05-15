Roma emergenza infortuni finita Gasperini ha il lusso della scelta

A Roma, la settimana si è conclusa con l’annuncio che l’emergenza infortuni è terminata, permettendo a Gasperini di scegliere tra diverse opzioni in vista della prossima partita. La situazione ha coinvolto anche il derby, la cui data è stata più volte spostata, generando discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. I continui cambiamenti e le voci di mercato hanno caratterizzato un periodo movimentato, lasciando incertezza e attese per le prossime settimane.

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Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Dopo la vittoria di Parma le belle notizie non finiscono: a Trigoria disponibili tutti. Per Gasperini arriva il cruciale momento della scelta degli 11 titolari di domenica Non è stata sicuramente la settimana più tranquilla in quel di Roma, con continui cambi di scena sul fronte legato alla data per lo svolgimento del derby, che hanno alimentato polemiche a non finire. Domenica alle 12.30, anzi lunedì alle 20.45, per poi tornare a domenica ma alle 18: una situazione non semplice da gestire nemmeno per chi come Gasperini deve preparare al meglio questo fondamentale match per la corsa alla Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VI CHIEDO SCUSA MA LA PENSO COSI! Sullo stesso argomento Leggi anche: Roma, Soulé accelera per l’Inter: Gasperini sfida l’emergenza infortuni Gasperini: emergenza infortuni e crisi fisica frenano la RomaGian Piero Gasperini ha analizzato le criticità che stanno frenando la Roma, attribuendo il calo prestazionale del gruppo alla gestione di una serie... Roma a pezzi tra polemiche e infortuni: con l'Atalanta Gasperini in piena emergenzaC'è vita che per gente che fino a ora abbiamo visto davvero poco: Venturino, e chissà, magari anche Zaragoza, oppure El Shaarawy, quel calciatore a scadenza - uno dei tanti - che Gasp ha dovuto ... ilmessaggero.it Roma, l’emergenza infortuni non ha fine: si va oltre le 150 assenze stagionaliLa Roma perde ancora pezzi. E ormai non è più una notizia, è quasi una routine. La serata horror di San Siro ha consegnato a Gasperini, oltre al risultato – conferma di una squadra in evidente ... ilmessaggero.it