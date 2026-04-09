Gian Piero Gasperini ha commentato le difficoltà della Roma, sottolineando che una serie di infortuni ha compromesso le prestazioni della squadra. Secondo l’allenatore, i problemi fisici hanno coinvolto sia i giocatori offensivi sia quelli della difesa, influenzando negativamente il rendimento complessivo. La situazione è stata definita come una vera e propria emergenza infortuni, che ha contribuito alla crisi attuale della formazione.

Gian Piero Gasperini ha analizzato le criticità che stanno frenando la Roma, attribuendo il calo prestazionale del gruppo alla gestione di una serie di infortuni che hanno colpito sia il reparto offensivo che la linea difensiva. Durante il confronto stampa prima della sfida contro il Pisa, l’allenatore ha evidenziato come le assenze prolungate e i recenti acciacchi, tra cui quello subito da Mancini proprio in data odierna, abbiano creato un’emergenza costante per lo staff tecnico. L’impatto fisico sulla continuità del gruppo. La gestione della rosa è stata complicata da problematiche fisiche ricorrenti che hanno interessato diversi giocatori nel corso dell’intera stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasperini: emergenza infortuni e crisi fisica frenano la Roma

Emergenza Roma, Gasperini nei guai: quanti infortuni per la sfida con il CagliariIl tecnico della Roma è costretto a afre i conti con una vera e propria emergenza in vista del match contro il Cagliari.

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Radio Romanista. . Gasperini reputa qualche giocatore indispensabile per il futuro E quali sono i target da trovare sul mercato di domani Sentite la sua risposta Cosa ne pensate #ASRoma - facebook.com facebook