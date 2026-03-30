Matias Soulé si sta allenando intensamente per tornare in campo con la maglia dell’Inter, dopo aver affrontato un infortunio alla pubalgia che lo ha tenuto fuori per sette partite consecutive. La Roma, invece, cerca di risollevare la propria corsa in Champions League, mentre l’allenatore Gasperini deve fare i conti con un’ampia emergenza infortuni che coinvolge diversi giocatori chiave.

La corsa Champions della Roma ritrova il suo motore argentino. Matias Soulé ha rotto gli indugi, sottoponendosi a sessioni intensive in camera iperbarica per smaltire i postumi di una pubalgia che lo ha costretto ai box per sette match consecutivi. L’obiettivo è la convocazione per il big match di Pasqua a San Siro contro l’ Inter, snodo cruciale per la rincorsa al quarto posto, attualmente distante appena 3 punti. I numeri certificano l’urgenza del rientro: con l’ex Juventus in campo, la Roma viaggia a una media di 1,88 puntipartita, crollata verticalmente a 1,40 durante la sua assenza. Prima dello stop, il classe 2003 era il trascinatore assoluto della rosa con un bottino di 7 reti e 7 assist. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Soulé accelera per l’Inter: Gasperini sfida l’emergenza infortuni

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