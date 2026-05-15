Roma domenica di maxi-eventi | piano sicurezza per 70mila persone
A Roma si sono svolti diversi eventi di grande portata durante la giornata di domenica, coinvolgendo circa 70.000 persone. Per garantire la sicurezza, sono stati adottati un piano specifico e misure di gestione del traffico. L’anticipo del derby ha comportato modifiche alla viabilità nella zona di Roma Nord, dove sono stati organizzati percorsi alternativi e controlli per facilitare il passaggio tra lo stadio e il Foro Italico. Le autorità hanno coordinato le operazioni di transito e sicurezza in modo da gestire i flussi di persone e veicoli.
? Punti chiave Come influenzerà l'anticipo del derby la viabilità di Roma Nord?. Chi gestirà il passaggio dei flussi tra Stadio e Foro Italico?. Perché la Curva Nord della Lazio ha deciso la diserzione?. Quali zone della città rischiano il blocco totale dopo il derby?.? In Breve Anticipo derby alle 12:00 per distanziarlo dalla finale tennis delle 17:00.. Presenza attesa del Presidente Sergio Mattarella al Foro Italico.. Flussi di 70mila persone interessano Flaminio, Ponte Milvio e lungotevere Diaz.. Curva Nord Lazio annuncia diserzione mentre Curva Sud Roma manifestava dissenso.. La gestione della sicurezza a Roma sarà sotto stretta sorveglianza domenica 17 maggio, quando il derby Roma-Lazio e la finale degli Internazionali BNL d’Italia si terranno a poche ore di distanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
ROMA: DERBY E INTERNAZIONALI BNL, IL PIANO SICUREZZA
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