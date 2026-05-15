Derby e Internazionali domenica di fuoco a Roma | scatta il piano sicurezza per i 70mila del Foro Italico

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica a Roma si svolgeranno due eventi di grande rilievo: il derby tra le squadre cittadine e la finale degli Internazionali di Tennis. La partita tra Roma e Lazio si disputerà alle ore 12:00 al campo centrale e coinvolgerà circa 70.000 spettatori, mentre l'incontro di tennis è programmato alle 17:00 nello stesso luogo. Per l’occasione verrà attivato un piano di sicurezza dedicato all’ordine pubblico, prevedendo misure specifiche per gestire l’afflusso di pubblico e la viabilità.

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Un banco di prova per l'ordine pubblico. Habemus data e orario del derby Roma-Lazio che si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:00 - poche ore prima della finale degli Internazionali di Tennis Bnl di Roma - così com'era programmata al Centrale alle ore 17:00. Circa 70mila spettatori, fra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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