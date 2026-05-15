Derby e Internazionali domenica di fuoco a Roma | scatta il piano sicurezza per i 70mila del Foro Italico

Domenica a Roma si svolgeranno due eventi di grande rilievo: il derby tra le squadre cittadine e la finale degli Internazionali di Tennis. La partita tra Roma e Lazio si disputerà alle ore 12:00 al campo centrale e coinvolgerà circa 70.000 spettatori, mentre l'incontro di tennis è programmato alle 17:00 nello stesso luogo. Per l’occasione verrà attivato un piano di sicurezza dedicato all’ordine pubblico, prevedendo misure specifiche per gestire l’afflusso di pubblico e la viabilità.

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Un banco di prova per l'ordine pubblico. Habemus data e orario del derby Roma-Lazio che si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:00 - poche ore prima della finale degli Internazionali di Tennis Bnl di Roma - così com'era programmata al Centrale alle ore 17:00. Circa 70mila spettatori, fra. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ketika Derby Roma vs Lazio menciptakan momen paling gak masuk akal di sepak bola Italia. Sullo stesso argomento Roma, Internazionali: il programma del secondo turno al Foro Italico? Cosa scoprirai Chi affronterà Lucrezia Stefanini sul Campo Centrale oggi? Come seguire gratuitamente le sfide femminili al Foro Italico? Quali sono... Internazionali di Roma rivoluzionati: ecco le due grandi novità del Foro ItalicoGli Internazionali d’Italia cambiano volto con un Foro Italico sempre più grande e moderno. #Calcio Si giocheranno domenica alle 12 il #derby della Capitale #RomaLazio e le altre sfide della lotta Champions della prossima giornata di Serie A, la 37esima. Alle 17, al Centrale del Foro Italico, la finale maschile degli Internazionali di tennis Foto Ans x.com Internazionali: Sinner e Darderi a caccia della finale al Foro ItalicoDue italiani per due posti in finale al Foro Italico: Agli Internazionali d'Italia è il giorno di Darderi e Sinner, impegnati in semifinale, nei lati opposti del tabellone, per conquistare l'accesso ... ansa.it Derby Roma-Lazio domenica alle 12. Ecco cosa succede agli Internazionali Bnl d’ItaliaAtteso sul campo centrale del Foro Italico il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, dopo aver assistito alla finale femminile nel 2025 con il trionfo di Jasmine Paolini. Il Capo ... tennisworlditalia.com