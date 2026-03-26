Roma | Avs su inceneritore Santa Palomba ora serve una moratoria

La Corte dei Conti ha sollevato contestazioni sui prezzi del terreno di Santa Palomba, destinato alla costruzione di un inceneritore. La questione riguarda la valutazione economica dell’area, mentre sul progetto si discute da tempo tra le autorità locali e le associazioni. Attualmente si chiede una moratoria per fermare temporaneamente i procedimenti relativi all’insediamento dell’impianto.

“Apprendiamo delle contestazioni da parte della Corte dei Conti riguardo ai prezzi del terreno di Santa Palomba, dove dovrebbe sorgere l’inceneritore. È ora necessaria una moratoria, affinché si possa fare chiarezza.” Così si esprimono in una nota Marta Elisa Bevilacqua e Valerio Zaratti, co-portavoce di Europa Verde Roma e Provincia, insieme a Mauro Coldagelli, segretario di Sinistra Italiana Roma e Area Metropolitana. Richiesta di chiarezza sulla gestione dei rifiuti. Proseguono affermando: “La città non ha bisogno di un impianto di incenerimento da 600.000 tonnellate. Ha invece bisogno di investire nel rafforzamento della raccolta differenziata porta a porta e nella costruzione di un sistema di trattamento dei rifiuti che si basi sui principi dell’economia circolare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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