Roma 2026 p 8 | Sinner da record col ko facile!

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria netta in una recente partita, mantenendo un passo superiore rispetto ai suoi avversari. Il tennista italiano ha concluso il match senza perdere set, dimostrando una buona forma fisica e mentale. L’atleta ha dichiarato di non concentrarsi sulle statistiche, preferendo focalizzarsi sui propri obiettivi personali. La partita si è svolta in un torneo che si sta svolgendo in vista di Roma 2026, con Sinner che si prepara a nuove sfide.

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