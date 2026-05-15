Roma 2026 p 8 | Sinner da record col ko facile!
Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria netta in una recente partita, mantenendo un passo superiore rispetto ai suoi avversari. Il tennista italiano ha concluso il match senza perdere set, dimostrando una buona forma fisica e mentale. L’atleta ha dichiarato di non concentrarsi sulle statistiche, preferendo focalizzarsi sui propri obiettivi personali. La partita si è svolta in un torneo che si sta svolgendo in vista di Roma 2026, con Sinner che si prepara a nuove sfide.
Jannik Sinner continua a dire di non guardare alle statistiche, perché vuole fare la sua di storia. In verità, nel suo caso, le due cose vanno di pari passo! Il numero 1 del mondo detta legge nel circuito ATP con numeri da capogiro: 32 vittorie consecutive nei Masters 1000 e una capacità devastante e senza precedenti di indirizzare subito i match. I dati parlano chiaro: • break ottenuto in 26 partite entro i primi 3 turni di servizio avversari • 12 volte già nel primo game di risposta • 9 nel secondo • ben 30 match chiusi in due set Segnali evidenti di una superiorità mentale, tecnica e tattica che sta rendendo “lo spaccaossa” di Sesto Pusteria sempre più dominante nel tennis mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Roma 2026 p. 8: Sinner da record col ko facile!
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