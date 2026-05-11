A Roma, nel torneo in corso, si è disputato un ottavo di finale che ha catturato l’attenzione degli appassionati. Il tennista italiano, partito dalle qualificazioni, ha superato un avversario di livello e si è qualificato per proseguire la corsa nel torneo. La sua conquista è stata celebrata come una delle imprese più sorprendenti di questa edizione, con la vittoria contro un giocatore statunitense. Ora si aspetta il prossimo incontro, che vedrà il protagonista sfidare un altro avversario italiano.

Roma, 11 maggio 2026 – Così si gioca solo nelle favole. E sarà una favola l’ottavo di finale del Foro Italico: Sinner contro Andrea Pellegrino, il tennista azzurro partito dalle qualificazioni e diventato rivelazione del torneo (oggi ha battuto Tiafoe). E derby sarà dopo la passeggiata di salute di Jannik su Popyrin, sconfitto 6-2, 6-0 in un’oretta. Raggiunto il record di Djokovic con una striscia vincente di 30 partite consecutive nei Masters 1000. Dalla sera al pomeriggio di sole. Si mischiano ancora le carte romane davanti a Sinner: l’azzurro si trova oggi ad affrontare condizioni nettamente diverse rispetto a quelle del debutto. Dalla palla più lenta e pesante della sera a un gioco più veloce in un clima finalmente più secco e simile a Madrid.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner, ottavi da favola a Roma: Popyrin ko e derby con Pellegrino

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Jodar: Non sapevo che Sinner stesse guardando la mia partita. Gioco concentrandomi sul mio avversario, un avversario alla volta, e poi vediamo cosa succede. reddit

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