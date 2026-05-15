Roma | 150.000 euro per combattere bullismo e stereotipi nelle scuole

A Roma è stato annunciato un finanziamento di 150.000 euro destinato a progetti scolastici contro il bullismo e gli stereotipi. Le scuole potranno accedere ai fondi presentando proposte che prevedano l’organizzazione di laboratori, accessibili tramite una procedura di richiesta specifica. Durante le 25 ore di attività previste, gli studenti affronteranno temi legati alla diversità, all’inclusione e al rispetto reciproco, attraverso incontri e attività pratiche. La distribuzione dei fondi sarà gestita dalle autorità educative competenti.

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? Punti chiave Come potranno le scuole ottenere i fondi per i laboratori?. Quali temi specifici affronteranno gli studenti durante le 25 ore?. Chi potrà collaborare con gli istituti per realizzare i progetti?. Quando scadranno i termini per presentare la domanda tramite PEC?.? In Breve Bando aperto dal 1 giugno al 12 giugno 2026 tramite PEC al dipartimento pari opportunità.. Ogni istituto può ricevere fino a 10.000 euro per laboratori della durata minima di 25 ore.. Progetti focalizzati su inclusività LGBT+, bullismo digitale e riduzione divario di genere nelle materie STEM.. L'assessora Monica Lucarelli punta a trasformare la parità in esperienza pratica per i giovani romani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: 150.000 euro per combattere bullismo e stereotipi nelle scuole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT! Sullo stesso argomento Concorso nelle scuole sul bullismo. Ecco gli studenti vincitori: "Una piaga da combattere"Bullismo e cyberbullismo sono stati al centro della manifestazione che si è tenuta nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Roma: finto prefetto ruba 150.000 euro con false identitàNel cuore di Roma, a pochi passi da Palazzo Chigi, un 33enne è stato arrestato in flagranza per aver orchestrato una truffa basata su false identità... A Scuola di Parità: il nuovo bando del Comune di Roma per l'anno 2026-2027Roma stanzia 150mila euro per contrastare violenza e stereotipi in classe. L'assessora Lucarelli: Smontiamo i modelli che producono disuguaglianza per costruire un futuro più giusto e libero ... romatoday.it