Roma | finto prefetto ruba 150.000 euro con false identità

A Roma, a pochi passi da Palazzo Chigi, un uomo di 33 anni è stato arrestato mentre cercava di sottrarre 150.000 euro utilizzando identità false. La polizia ha fermato l'uomo in flagranza di reato, dopo aver scoperto che aveva messo in atto una truffa basata su documenti falsi e identità inventate. L'operazione ha portato all'arresto immediato del sospetto.

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Palazzo Chigi, un 33enne è stato arrestato in flagranza per aver orchestrato una truffa basata su false identità istituzionali. L’uomo, presentatosi come prefetto e poi come agente segreto con legami al vertice dello Stato, ha incassato fino a 150.000 euro promettendo incarichi governativi inesistenti. La polizia ha scoperto la messinscena quando ha fermato un’auto sospetta parcheggiata davanti a un bar nel quartiere, sequestrando distintivi contraffatti, radio e armi da collezione. Tre persone inizialmente denunciate sono state invece considerate vittime della recita costruita dall’impostore, che aveva convinto anche familiari delle prede a versare ingenti somme per ottenere posizioni alla Presidenza del Consiglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: finto prefetto ruba 150.000 euro con false identità Articoli correlati Leggi anche: Finto diplomatico ruba auto da 40.000 euro, inseguimento da film e schianto in autostrada a Chieti Finto ufficiale ruba 30mila euro: fermato in taxi conUn giovane di ventisei anni, con un passato giudiziario già segnato da reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato fermato... Una selezione di notizie su Roma finto prefetto ruba 150 000 euro... Roma, caccia ai complici del finto 007. Il testimone: «Aveva un ufficio nei ministeri»Per anni avrebbe usato un badge regolare, entrando indisturbato nel palazzo di Largo Chigi 19, distaccamento della Presidenza del consiglio, dove si trovano gli uffici di diversi ministri ... ilmessaggero.it Truffa del finto agente secreto: scorta, lampeggiante e badge. Prometteva assunzioni nel governoAll’inizio si spacciava per prefetto, o viceprefetto. Poi, una volta entrato in confidenza, confessava: «In realtà lavoro nei servizi segreti». Alla fine, offriva posti ... ilmessaggero.it