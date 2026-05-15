Rogo all’Appio Tuscolano | 3 agenti intossicati salvano coppia e cani

Durante un incendio scoppiato in un edificio dell’Appio Tuscolano, tre agenti intervenuti sul posto hanno rischiato l’intossicazione per salvare una coppia e due cani rimasti intrappolati tra le fiamme. Gli agenti hanno individuato il pericolo nel buio, muovendosi con cautela per raggiungere le persone e gli animali in difficoltà. Due cani sono stati recuperati dai vigili del fuoco, mentre la coppia è stata messa in salvo prima di ricevere assistenza medica.

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? Punti chiave Come hanno fatto gli agenti a individuare il pericolo nel buio?. Cosa è successo ai due cani rimasti intrappolati tra le fiamme?. Perché il fuoco è partito proprio dal terrazzo del secondo piano?. Quali danni strutturali ha causato il rogo all'intero edificio?.? In Breve Incendio scoppiato dopo l'una di notte in via Appia Nuova al civico 608.. Agenti del distretto di San Giovanni hanno salvato una donna di 32 anni e un uomo di 33.. Soccorso riuscito anche per due cani rimasti intrappolati nelle stanze colpite dal fumo.. Indagini tecniche in corso per accertare le cause del rogo sul terrazzo al secondo piano.. Tre agenti di polizia sono finiti sotto cure mediche dopo un incendio divampato poco dopo l’una di notte in via Appia Nuova, al civico 608, coinvolgendo un appartamento dell’Appio Tuscolano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo all’Appio Tuscolano: 3 agenti intossicati salvano coppia e cani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incendio all'Appio Tuscolano: fiamme sul balcone. Palazzina evacuata, tre agenti intossicatiIncendio in via Appia Nuova dove è divampato un rogo sul balcone di un appartamento con il fumo che ha invaso l’abitazione. Appio Tuscolano: ruspe al via, 80 giorni per la sicurezzaNel cuore pulsante dell’Appio Tuscolano, dove il tempo sembra essersi fermato tra speranze di rigenerazione e realtà del degrado, le ruspe hanno...