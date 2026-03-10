Appio Tuscolano | ruspe al via 80 giorni per la sicurezza

Nel quartiere Appio Tuscolano, le ruspe sono entrate in azione per un intervento di sicurezza che durerà circa 80 giorni. Il cantiere è stato avviato dopo un crollo avvenuto oltre un anno fa, coinvolgendo le aree più colpite dalla situazione di degrado. La fase di lavori è iniziata con l’obiettivo di intervenire sulle strutture danneggiate e mettere in sicurezza l’area.

Nel cuore pulsante dell’Appio Tuscolano, dove il tempo sembra essersi fermato tra speranze di rigenerazione e realtà del degrado, le ruspe hanno finalmente iniziato a lavorare sul cantiere nato da un crollo avvenuto oltre un anno fa. Si tratta di un intervento che promette di durare ottanta giorni per mettere in sicurezza l’area critica di via della Stazione Tuscolana, sebbene restino aperti nodi irrisolti legati alla presenza di strutture fatiscenti vicine ai binari. I residenti accolgono con sollievo questo primo movimento concreto, ricordando come il cedimento strutturale di gennaio 2025 abbia rischiato di causare vittime, danneggiando sette autovetture parcheggiate senza però ferire nessuno per puro caso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appio Tuscolano: ruspe al via, 80 giorni per la sicurezza Articoli correlati Tuscolana, ruspe nel cantiere dove crollò il muro: 80 giorni per la messa in sicurezza, ma restano i "tuguri"I residenti salutano con soddisfazione il primo passo, ma rimangono i problemi legati al degrado e all'insicurezza della zona In via della stazione... Dentro la nuova casa di Andreas Muller e Veronica Peparini: terrazza panoramica e dettagli da sogno all'Appio-Tuscolano“Tra il negozio, la vita da genitori, la danza e mille sogni ancora da vivere insieme, questo é senz’altro uno dei traguardi più grandi per cui...