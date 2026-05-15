In un procedimento giudiziario legato ai roghi in Maremma, il giudice ha deciso di concedere uno sconto di pena a un imputato e di assolverne 36 altri. La vicenda si concentra sull'uso di mozziconi di sigaretta come elementi per accusare l'imputato, mentre la difesa ha contestato le prove di DNA raccolte dai carabinieri, ritenendole non sufficienti o non affidabili. La discussione si focalizza sulle modalità di raccolta e interpretazione delle prove, senza che siano state ancora prese decisioni definitive.

? Punti chiave Come sono stati usati i mozziconi per incastrare l'imputato?. Perché la difesa contesta le prove del DNA raccolte dai carabinieri?. Chi ha davvero scatenato i 50 roghi che devastarono la costa?. Come influirà questa sentenza sulla sicurezza della Maremma?.? In Breve Assolti 36 episodi su 50 tra il 2016 e il 2017 in Maremma.. Difesa guidata da Luigi Fornaciari Chittoni contesta prove basate su DNA e mozziconi.. Incendio del 16 luglio 2017 distrusse 26 automobili nella zona delle Collacchie.. Procuratore Salvatore Ferraro ha richiesto la riformulazione della condanna precedente del 2023.. La Corte d’Appello di Firenze ha ridotto la condanna per Maurizio Vicolini, l’operaio grossetano accusato di aver scatenato una serie di incendi tra il 2016 e il 2017, portando la pena da 9 a 5 anni e 6 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roghi in Maremma: per Vicolini sconto di pena e 36 assoluzioni

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