Rapine in banca da 300mila euro sconto di pena e assoluzioni per la banda

Quattro persone tra Napoli, Giugliano e Terni sono state coinvolte in tre rapine a banche, con un tentativo in corso nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Terni. Le accuse riguardano i colpi messi a segno e uno tentato, con un danno complessivo di circa 300mila euro. La decisione sulla pena è stata ridotta, e alcune persone sono state assolte.

Sono 4 le persone di Napoli, Giugliano e Terni imputate, a vario titolo, di aver consumato tre rapine a varie banche e di averne tentata un’altra, nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Terni. Arrivano gli sconti di pena ed in assoluzione, da parte della Corte di Appello di Ancona, che ha così accolto le impugnazioni degli avvocati Leopoldo Perone, Luigi Poziello ed Anna Avolio. La prima rapina dal bottino di 140mila euro è stata commessa alla banca BPER di Camerana, ad Ancona. La seconda rapina dal bottino di quasi 100mila euro è stata commessa ai danni della banca BPER di Grottammare, ad Ascoli Piceno. La terza rapina dal bottino di 44mila euro è stata commessa ai danni della Banca Popolare di Bari a San Benedetto del Tronto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sfondano la banca e portano via il bancomat: colpo da 300mila euro a PozzuoliFurto nella notte nella filiale Unicredit a Pozzuoli (Napoli): i malviventi hanno portato via la cassaforte del bancomat, contenente circa 300mila...

San Vincenzo | Armati di taglierino rapinano una banca: colpo da 300mila euroRapina alla filiale di San Vincenzo della Castagneto Banca nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre.

Hanno rapinato una banca, ma non hanno toccato neanche un soldo

Approfondimenti e contenuti su Rapine in banca da 300mila euro sconto....

Temi più discussi: Rapine in banca da 300mila euro, sconto di pena ed assoluzioni per la banda di Napoli e Giugliano; Serena Rossi decide di cambiare vita: la scelta imprevedibile; Rapina con spari per le chiavi della banca: 49enne in manette; Gioielli rubati, dissequestrato oro per 400mila euro. L'appello: Chi ha subito furti, rapine o truffe è invitato a visionare il sito...

Rapina in banca a Ponte S. GiovanniL'uomo a volto coperto e armato, forse con una pistola giocattolo, ha portato via alcune migliaia di euro. Indaga la polizia ... rainews.it

Perugia, rapina a mano armata in banca. Caccia al ladro con la bandana: l'identikitPERUGIA - È entrato in banca con una bandana scura addosso. E soprattutto una pistola in pugno. Ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare i soldi delle casse prima ... ilmessaggero.it

Tra rapine, furti d'auto e in appartamento e aggressioni nelle strade buie, i residenti denunciano la nascita di un gruppo criminale senza scrupoli - facebook.com facebook

Si era reso responsabile di 3 rapine ai danni di donne anziane il cittadino straniero fermato dalla Polizia di Stato a Milano. I colpi erano stati messi a segno a gennaio, rispettivamente in via Foppa, in piazza Napoli e in via Bezzi. L’uomo è stato bloccato mentre x.com