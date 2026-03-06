rapine in banca da quasi 300mila euro sconto di pena ed assoluzioni per la banda di napoli e giugliano

Quattro imputati sono stati coinvolti in rapine in banca che hanno fruttato oltre 300mila euro. La Corte di Appello di Ancona ha modificato la sentenza di primo grado, concedendo sconti di pena e assoluzioni per alcuni capi di imputazione. La vicenda riguarda bande provenienti da Napoli e Giugliano, che hanno messo a segno i colpi nelle filiali bancarie della zona.

Rapine in banca per un bottino complessivo superiore ai 300mila euro: la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo riduzioni di pena e un’assoluzione per uno dei capi di imputazione ai quattro imputati coinvolti nella vicenda. Gli imputati, originari di Napoli, Giugliano in Campania e Terni, erano accusati a vario titolo di aver messo a segno tre rapine ai danni di istituti bancari e di averne tentata una quarta tra le province di Ancona, Ascoli Piceno e Terni. La Corte ha accolto le impugnazioni presentate dagli avvocati Leopoldo Perone, Luigi Poziello e Anna Avolio, rideterminando alcune delle pene inflitte in primo grado. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

