Spiagge libere e concessioni balneari | da Lecce a Spotorno essere un comune virtuoso è possibile

In diverse località italiane, tra cui Lecce e Spotorno, alcune amministrazioni si sono impegnate a rispettare le normative sulle spiagge libere e le concessioni balneari. Mentre a livello nazionale la questione delle concessioni è ancora senza una soluzione definitiva, alcuni comuni hanno deciso di adottare comportamenti conformi alla legge, evitando pratiche illegali e mantenendo un rispetto rigoroso delle regole vigenti.

Un primo dato aiuta a orientarsi. Secondo la mappatura ufficiale del 2023 di Legambiente presentata nel Rapporto Spiagge 2024 (e l'ultima disponibile) circa il 33% delle coste italiane è oggi in concessione. Un numero che, preso così, sembrerebbe rassicurante. Ma non è proprio così perché per anni sono stati conteggiati come non appaltati e quindi «liberi» anche tratti non realmente fruibili, ovvero scogliere, falesie, porti e barriere artificiali. Come ci ha raccontato Sebastiano Venneri di Legambiente, che si occupa da anni di questa materia: «Se si guarda alle spiagge davvero accessibili, la percentuale di privatizzazione cresce sensibilmente».🔗 Leggi su Vanityfair.it

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