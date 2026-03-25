Concessioni balneari Baccini | Fase delicata | serve responsabilità per tutelare le imprese

Ieri a Fregene si è tenuto un incontro pubblico dedicato alle concessioni balneari nel Lazio, con la partecipazione di rappresentanti di FederBalneari Italia, FederBalneari Fiumicino e della rete I Borghi Marinari di Roma. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, ha affrontato la situazione attuale del settore e la necessità di adottare comportamenti responsabili per tutelare le imprese coinvolte.

Fiumicino, 25 marzo 2026 – Si è svolto ieri a Fregene l’incontro pubblico dedicato al futuro delle concessioni balneari nel Lazio, promosso da FederBalneari Italia, FederBalneari Fiumicino e dalla rete I Borghi Marinari di Roma, con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Un momento di confronto partecipato e concreto che ha riunito istituzioni, imprese e operatori del settore in una fase particolarmente delicata per il comparto balneare italiano. Ad aprire i lavori è stato il Presidente di FederBalneari Fiumicino, Alberto Cecere, che ha posto l’accento sulla necessità di affrontare con responsabilità e visione le sfide in atto: «L’attesa della sentenza del TAR sulle concessioni già interessate dal bando 2021 non può rallentare la preparazione dei prossimi bandi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Concessioni balneari: Fiba Confesercenti lancia supporto per bandi e tutelare gli operatori uscenti.La battaglia per le concessioni balneari è entrata in una fase cruciale, con una priorità chiara espressa da Fiba Confesercenti: la riassegnazione... Tutti gli aggiornamenti su Concessioni balneari Discussioni sull' argomento Fiumicino, la diffida del SIB riapre il fronte sui bandi balneari; Tutti gli associati di FederBalneari Fiumicino entrano nella Rete di Imprese I Borghi Marinari di Roma - Ribomar. Il futuro delle concessioni balneari, l’accessibilità delle coste e le prospettive di sviluppo della blue economy nel Lazio saranno al centro dell’incontro pubblico Il futuro delle concessioni balneari – Patto per il Mare del Lazio acc ... politicamentecorretto.com Balneari in protesta a Roma, la piazza chiede al Governo di fermare i bandi sulle concessioniBalneari in protesta a Roma contro i bandi sulle concessioni: il movimento chiede un confronto con Meloni e denuncia i rischi per 30mila imprese familiari oggi. ilquotidianodellazio.it Concessioni balneari a Mondello, primo round di fronte al Tar: l'attesa sulle decisioni per Italo Belga e la contestazione di Marelibero Il ricorso della società contro la revoca da parte della Regione Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Per le concessioni demaniali è partito il countdown: l’estate 2027 sarà l’ultima col vecchio regime. I balneari verso un cambiamento epocale, tra concorrenza UE e direttiva Bolkestein x.com