Alejandro Martinez è un imprenditore colombiano che ha recentemente iniziato una relazione con Rocco Casalino, noto conduttore televisivo e ex portavoce di un ex presidente del Consiglio italiano. La coppia si è conosciuta in Colombia, dove Martinez viveva prima di trasferirsi in Italia. La loro relazione è stata resa pubblica attraverso alcuni contenuti sui social media, suscitando interesse tra il pubblico e i media italiani.

Rocco Casalino ha ritrovato l’amore. L’ex portavoce di Giuseppe Conte si è legato ad Alejandro Martinez. Il suo nuovo compagno ha origini colombiane ed è un imprenditore nel settore del caffè e un conduttore tv. Per vivere pienamente la relazione sentimentale con il giornalista italiano, ha lasciato la sua terra d’origine per un paio di mesi. I due si sono conosciuti nel 2025. Il nuovo compagno di Rocco Casalino è Alejandro Martinez Casalino ha raccontato i dettagli del suo legame con Martinez a Verissimo, lo scorso febbraio. “Non mi sono mai sentito così amato, mi sembra di non meritarlo”, ha dichiarato il giornalista, che era reduce da una lunga e tormentata relazione con il cubano José Carlos Alvarez.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Alejandro Martinez compagno di Rocco Casalino, imprenditore e conduttore tv che ha lasciato la Colombia

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