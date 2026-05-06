Rocco Casalino | Volevo tornare in tv a dire la mia Amo Alejandro e vorrei un figlio con lui

Rocco Casalino, noto per la sua esperienza nel settore della comunicazione politica, ha recentemente deciso di tornare in televisione attraverso i programmi di La7. In un’intervista pubblicata, ha dichiarato di aver voluto riprendere il contatto con il pubblico per esprimere le sue opinioni. Ha anche parlato della sua relazione sentimentale, affermando di amare Alejandro e di desiderare di avere un figlio con lui.

Rocco Casalino racconta il suo ritorno in tv nei programmi di La7, dove sfoggia le sue competenze in comunicazione politica. L'ex portavoce di Giuseppe Conte, poi, rivela di star vivendo il momento più bello della sua vita, con accanto il compagno Alejandro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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