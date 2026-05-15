Roberto Giachetti si ammanetta in Aula protesta shock alla Camera

Un deputato di Italia Viva ha deciso di legarsi in aula durante una seduta parlamentare per protestare. Era già da due settimane senza cibo, avendo dichiarato uno sciopero della fame, e ha portato avanti questa forma di protesta legandosi a un banco. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre si svolgevano i lavori in Parlamento. La protesta è avvenuta durante una sessione di discussione in aula, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa azione.

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Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco parlamentare in Aula a Montecitorio. La clamorosa protesta del deputato di Italia Viva è andata in scena alla Camera contro lo stallo della Commissione di Vigilanza Rai. “Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità – ha detto Giachetti – nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute”. Poi ha preso le manette e si è incatenato. “Mi autosequestro – ha annunciato – nella casa della democrazia e passo da questo momento dallo sciopero della fame a quello della sete”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roberto Giachetti si ammanetta in Aula, protesta shock alla Camera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giachetti si ammanetta alla Camera: Io in Aula finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza Rai Sullo stesso argomento Giachetti si ammanetta al banco della Camera: “Io in Aula finché maggioranza non sblocca Vigilanza Rai”(Adnkronos) – “Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo... Rai, Giachetti si ammanetta in Aula Camera: “Qui finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza”Il deputato di Iv Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco dentro l’Aula di Montecitorio. Giachetti si ammanetta al banco in aula: Mi autosequestro. Sciopero della fame e della sete contro la maggioranzaRoberto Giachetti si ammanetta al banco di Montecitorio contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai e annuncia lo sciopero della sete ... affaritaliani.it Giachetti si ammanetta in Aula, la protesta alla Camera: così lo stallo della Commissione di Vigilanza RaiProtesta alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti, che si è ammanettato al proprio banco nell’aula di Montecitorio per denunciare lo stallo della Commissione ... msn.com