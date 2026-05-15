Rai Giachetti si ammanetta in Aula Camera | Qui finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza

Durante una sessione alla Camera dei Deputati, il deputato di Italia Viva si è legato con delle fascette al banco di fronte a lui. L'azione è avvenuta in segno di protesta e ha coinvolto la sua persona per circa un’ora. La protesta è stata portata avanti in presenza di altri parlamentari e ha attirato l’attenzione dei presenti nell’aula. La sua azione è stata motivata da un blocco sulla nomina del nuovo presidente della Commissione di Vigilanza, che ancora non è stato sbloccato dalla maggioranza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui