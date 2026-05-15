Rai Giachetti si ammanetta in Aula Camera | Qui finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza
Durante una sessione alla Camera dei Deputati, il deputato di Italia Viva si è legato con delle fascette al banco di fronte a lui. L'azione è avvenuta in segno di protesta e ha coinvolto la sua persona per circa un’ora. La protesta è stata portata avanti in presenza di altri parlamentari e ha attirato l’attenzione dei presenti nell’aula. La sua azione è stata motivata da un blocco sulla nomina del nuovo presidente della Commissione di Vigilanza, che ancora non è stato sbloccato dalla maggioranza.
Il deputato di Iv Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco dentro l’Aula di Montecitorio. “Contro il sequestro della Commissione di Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento dallo sciopero della fame a quello della sete”, ha annunciato in un intervento in assemblea, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare dove è rimasto da solo, nonostante la chiusura dei lavori che riprenderanno solo lunedì alle 18.30. “ Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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