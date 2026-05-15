Giachetti si ammanetta al banco della Camera | Io in Aula finché maggioranza non sblocca Vigilanza Rai

Da webmagazine24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un parlamentare ha deciso di legarsi al banco della Camera per protestare contro la mancata nomina dei membri della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Dopo aver annunciato che resterà in aula fino a quando non verranno sbloccate le nomine, ha dichiarato di autosequestrarsi nella sede parlamentare e di passare allo sciopero della fame e della sete. La sua azione mira a evidenziare il blocco nella composizione della commissione e la richiesta di intervento delle forze politiche coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – “Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete”. A protestare è il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti in un intervento nell’Aula della Camera, alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza – ha avvertito Giachetti – nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Rai, Giachetti si ammanetta in Aula Camera: “Qui finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza”Il deputato di Iv Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco dentro l’Aula di Montecitorio.

Giachetti si incatena alla Camera (al 12° giorno di sciopero della fame): “Qui finché non si sblocca Vigilanza Rai”Al dodicesimo giorno di sciopero della fame, il deputato di Italia viva Roberto Giachetti alza il livello della protesta e si è ammanettato al...

vigilanza rai giachetti si ammanetta alGiachetti si ammanetta al banco della Camera: Io in Aula finché maggioranza non sblocca Vigilanza Rai - VideoContro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete. A ... adnkronos.com

vigilanza rai giachetti si ammanetta alRai, Giachetti si ammanetta in Aula Camera: Qui finché la maggioranza non sblocca la VigilanzaIl deputato di Iv Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco dentro l'Aula di Montecitorio. Contro il sequestro della Commissione di Vigilanza Rai ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web