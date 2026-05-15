Giachetti si ammanetta al banco della Camera | Io in Aula finché maggioranza non sblocca Vigilanza Rai
Un parlamentare ha deciso di legarsi al banco della Camera per protestare contro la mancata nomina dei membri della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Dopo aver annunciato che resterà in aula fino a quando non verranno sbloccate le nomine, ha dichiarato di autosequestrarsi nella sede parlamentare e di passare allo sciopero della fame e della sete. La sua azione mira a evidenziare il blocco nella composizione della commissione e la richiesta di intervento delle forze politiche coinvolte.
(Adnkronos) – “Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete”. A protestare è il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti in un intervento nell’Aula della Camera, alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza – ha avvertito Giachetti – nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Rai, Giachetti si ammanetta in Aula Camera: “Qui finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza”Il deputato di Iv Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco dentro l’Aula di Montecitorio.
Giachetti si incatena alla Camera (al 12° giorno di sciopero della fame): “Qui finché non si sblocca Vigilanza Rai”Al dodicesimo giorno di sciopero della fame, il deputato di Italia viva Roberto Giachetti alza il livello della protesta e si è ammanettato al...
Giachetti si ammanetta al banco della Camera: Io in Aula finché maggioranza non sblocca Vigilanza Rai - VideoContro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete. A ... adnkronos.com
Rai, Giachetti si ammanetta in Aula Camera: Qui finché la maggioranza non sblocca la VigilanzaIl deputato di Iv Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco dentro l'Aula di Montecitorio. Contro il sequestro della Commissione di Vigilanza Rai ... lapresse.it