Giachetti si ammanetta al banco della Camera | Io in Aula finché maggioranza non sblocca Vigilanza Rai

Un parlamentare ha deciso di legarsi al banco della Camera per protestare contro la mancata nomina dei membri della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Dopo aver annunciato che resterà in aula fino a quando non verranno sbloccate le nomine, ha dichiarato di autosequestrarsi nella sede parlamentare e di passare allo sciopero della fame e della sete. La sua azione mira a evidenziare il blocco nella composizione della commissione e la richiesta di intervento delle forze politiche coinvolte.

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