Rai Giachetti si ammanetta in Aula | protesta shock alla Camera dei Deputati

Durante una seduta alla Camera dei Deputati, il parlamentare di Italia Viva ha deciso di legarsi al banco con delle manette in segno di protesta. L'azione è stata compiuta per evidenziare il blocco della Commissione di Vigilanza Rai, situazione che ha portato a una pausa nella discussione. L’intervento ha attirato l’attenzione dei presenti, senza che ci siano state conseguenze immediate per il deputato. La protesta si è svolta nel pieno delle attività parlamentari, suscitando commenti tra i colleghi.

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(LaPresse) Protesta alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti, che si è ammanettato al proprio banco nell’aula di Montecitorio per denunciare lo stallo della Commissione di Vigilanza Rai. Nel corso del suo intervento in assemblea, Giachetti ha annunciato l’avvio dello sciopero della sete dopo dodici giorni di sciopero della fame, parlando di un “sequestro” della Commissione da parte della maggioranza. Il deputato ha spiegato di aver deciso di non lasciare l’Aula finché non arriverà un impegno pubblico della maggioranza a garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rai, Giachetti si ammanetta in Aula: protesta shock alla Camera dei Deputati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giachetti si ammanetta alla Camera: Io in Aula finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza Rai Sullo stesso argomento Roberto Giachetti si ammanetta in Aula, protesta shock alla CameraRoberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco parlamentare in Aula a Montecitorio. Giachetti si ammanetta al banco della Camera: “Io in Aula finché maggioranza non sblocca Vigilanza Rai”(Adnkronos) – “Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo... Giachetti si ammanetta alla Camera: Io in Aula finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza RaiContro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete. A ... touchpoint.news Rai, Giachetti si ammanetta in Aula Camera: Qui finché la maggioranza non sblocca la VigilanzaIl deputato di Iv Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco dentro l'Aula di Montecitorio. Contro il sequestro della Commissione di Vigilanza Rai ... lapresse.it