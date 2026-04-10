La Chiesa ha un debito con lo Stato, ma finora non sono stati presi provvedimenti per riscuoterlo. Di recente, le autorità hanno ulteriormente prorogato il termine per il pagamento di un’imposta non versata da tempo, senza adottare misure per recuperare la somma dovuta. La questione riguarda una vecchia tassa che non è ancora stata saldata, mentre le scadenze sono state più volte spostate.

Anzi, ha rinviato di nuovo la scadenza entro la quale dovrebbe recuperare una vecchia imposta non pagata, l'ICI: va così dal 2018 Nel novembre del 2018 la Corte di giustizia dell’Unione Europea impose al governo italiano di recuperare una vecchia imposta comunale sugli immobili (ICI) che la Chiesa cattolica non aveva pagato tra il 2006 e il 2011: all’epoca si stimò che l’Italia avrebbe dovuto incassare tra 4 e 5 miliardi di euro. Da allora i governi che si sono succeduti non hanno voluto rispettare quella sentenza. Il governo di Giorgia Meloni sta facendo lo stesso: il 24 marzo ha rinviato le scadenze di altri 6 mesi, dopo aver fatto lo stesso 6 mesi fa, e prima ancora aveva approvato una legge per ridurre le somme dovute. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Chiesa deve dei soldi allo Stato, ma lo Stato non fa niente per riaverli

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"La Chiesa deve stare tutta nel ridurre al minimo i danni per le persone più vulnerabili” dice San Francesco 2026 parafrasando Yanis Varoufakis (La Sinistra deve stare tutta nel ridurre al minimo i danni per le persone più vulnerabili.” - facebook.com facebook