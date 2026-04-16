L' attacco politico | Chi prova ad intimidire lo Stato deve essere fermato e punito senza sconti

Ieri sera, 15 aprile, si è verificato un episodio di violenza durante una manifestazione a cui partecipavano decine di attivisti del movimento Pedro. Gli aggressori hanno prima aggredito i carabinieri e successivamente le forze di polizia intervenute per sedare la situazione. La vicenda ha provocato una forte reazione politica, con dichiarazioni che condannano l’uso della violenza e chiedono pene severe per chi tenta di intimidare lo Stato.

La delicata situazione che si è verificata ieri sera 15 aprile con decine di attivisti del Pedro che hanno aggredito prima i carabinieri e poi le altre forze di polizia giunte a supporto, ha creato inevitabile bagarre politica in città. Il bilancio è di 4 arresti e sette militari costretti alle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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