Da lunedì, Hera ha avviato un intervento di sostituzione per 104 contenitori destinati alla raccolta dell’organico nel Comune di Medicina. L’operazione riguarda la progressiva installazione di nuovi cassonetti, sostituendo quelli esistenti sul territorio comunale. L’intervento si svolge in più fasi e riguarda esclusivamente i contenitori dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti organici.

Da lunedì scorso, Hera ha iniziato progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti sul territorio del Comune di Medicina. L’azione sarà svolta in modo graduale, con la sostituzione e il posizionamento di cinque contenitori alla volta, così da garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo eventuali disagi per i cittadini. I contenitori saranno analoghi a quelli già utilizzati dalla cittadinanza, ma dotati di alcune soluzioni tecniche che ne migliorano l’efficacia e l’efficienza. In particolare, sarà sostituito il meccanismo a leva che consente l’apertura del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolta dei rifiuti, in arrivo i nuovi cassonetti

