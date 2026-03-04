tariffa puntuale dei rifiuti a fine marzo si paga il saldo in arrivo gli avvisi bonari

A Altopascio, i cittadini devono versare entro il 31 marzo 2026 la seconda rata del tributo sui rifiuti puntuali, noto come TARIP, relativo all’anno 2025. A breve saranno inviati anche gli avvisi bonari per chi non ha ancora effettuato il pagamento. La scadenza rappresenta l’ultimo giorno utile per saldare l’importo dovuto. Non sono previste altre date o proroghe.

Ad Altopascio la scadenza del versamento della rata del saldo del tributo sui rifiuti puntuali, la TARIP, relativo all’anno 2025 è fissata al 31 marzo 2026. Arriverà l’avviso bonario. Lo si apprende dalla delibera di giunta numero 21 dei giorni scorsi. Il tributo è entrato in vigore nel 2025. La cifra è determinata in base alle tipologie di utenze, domestiche e non domestiche. Per le prime (articolo 8 del regolamento TARIP) quota fissa e quota variabile della tariffa, comprensive della copertura dell’importo corrispondente al numero minimo di conferimenti di sacchetti di rifiuto indifferenziato, stabilito in base al numero dei componenti del nucleo familiare e deliberati dal consiglio comunale a suo tempo, al momento dell’approvazione delle tariffe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

