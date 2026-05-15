Rivoluzione al San Gerardo | come sarà il pronto soccorso del futuro intanto si cercano progettisti

Al San Gerardo dei Tintori si lavora alla realizzazione di un nuovo pronto soccorso, progettato con un’organizzazione degli spazi diversa rispetto a quella tradizionale. Attualmente sono in corso le selezioni di progettisti incaricati di definire il layout e le modalità operative del nuovo reparto. La struttura sarà dotata di tecnologie innovative e spazi più funzionali, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e le procedure di assistenza ai pazienti. I lavori di realizzazione sono previsti nei prossimi mesi.

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