Aggressione al pronto soccorso del San Marco | denunciato un 43enne

Da dayitalianews.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 43 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un infermiere al pronto soccorso dell’ospedale San Marco. L’episodio si è verificato mentre la persona si trovava in attesa di assistenza. I carabinieri del nucleo operativo sono intervenuti e hanno avviato le procedure di identificazione e denuncia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza contro un infermiere durante l’attesa. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 43 anni residente a Motta Sant’Anastasia, accusato di lesioni personali aggravate ai danni di un operatore sanitario. L’episodio si è verificato all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove l’uomo si era recato per accompagnare un familiare. Il rifiuto e l’aggressione. Secondo quanto ricostruito, il 43enne avrebbe insistito per entrare nell’area riservata alle emergenze, nonostante le disposizioni che ne vietano l’accesso ai non autorizzati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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