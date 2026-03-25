Aggressione al pronto soccorso del San Marco | denunciato un 43enne

Un uomo di 43 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un infermiere al pronto soccorso dell’ospedale San Marco. L’episodio si è verificato mentre la persona si trovava in attesa di assistenza. I carabinieri del nucleo operativo sono intervenuti e hanno avviato le procedure di identificazione e denuncia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza contro un infermiere durante l’attesa. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 43 anni residente a Motta Sant’Anastasia, accusato di lesioni personali aggravate ai danni di un operatore sanitario. L’episodio si è verificato all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove l’uomo si era recato per accompagnare un familiare. Il rifiuto e l’aggressione. Secondo quanto ricostruito, il 43enne avrebbe insistito per entrare nell’area riservata alle emergenze, nonostante le disposizioni che ne vietano l’accesso ai non autorizzati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aggressione al pronto soccorso del San Marco: denunciato un 43enne Articoli correlati Pretende di entrare in area emergenze al pronto soccorso e aggredisce un infermiere: denunciato 43enneL'episodio si è verificato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco, dove l'uomo aveva accompagnato un familiare. Rifiuta le analisi e sferra un pugno all'infermiera: aggressione nel pronto soccorso dell'ospedale San PaoloL'episodio sabato sera: il paziente, un 3enne giunto con un'ambulanza del 118, è stato poi arrestato. Tutti gli aggiornamenti su San Marco Temi più discussi: Caos in ospedale: lancia barella contro i medici e aggredisce i carabinieri; Monza, ennesima aggressione al personale dell’ospedale: 22enne arrestato al Policlinico; Aggressioni al personale sanitario, al Policlinico di Bari numeri in calo netto nell'arco di due anni; Aggressione al pronto soccorso del San Bortolo: vigilante morso da un paziente. Catania, aggredisce infermiere al pronto soccorso dell’ospedale San Marco: denunciato un uomoIl 43enne pretendeva di entrare in un'area riservata dell'ospedale San Marco di Catania e ha aggredito l'infermiere provocandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. ilsicilia.it Aggressione al Pronto soccorso del San Marco: denunciato 43enneMomenti di tensione al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania, dove un uomo ha aggredito un infermiere in servizio. meridionews.it Beato Angelico. Annunciazione Corridoio Nord Museo San Marco Firenze x.com INCENDIO AUTO IN VIA DE VITI DE MARCO A CELLINO SAN MARCO. SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO - facebook.com facebook